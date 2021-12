Ginnastica per i più “pigri”: quali esercizi fare? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi che anche la medicina ufficiale consiglia l’attività fisica come “farmaco”: qualche “prescrizione” per le più pigre o per chi ha superato una certa età e ha le articolazioni un po’ arrugginite, è d’obbligo. Ma vediamo insieme alcuni esercizi semplici, e soprattutto soft per rimanere in forma. La Ginnastica dolce è per tutte, e prevede movimenti lenti e controllati dove la respirazione ha un ruolo fondamentale. Ogni esercizio è da ripetere 10/12 volte, aggiungendo una seconda serie dopo le prime due settimane. Il dondolo In quadrupedia, con le ginocchia divaricate alla stessa larghezza del bacino e le mani come le spalle. Oscilla con il corpo indietro, cercando di avvicinare i glutei ai talloni, e avanti. Il capo accompagna il movimento. Respirazione: espira mentre oscilli indietro. L’espirazione termina nel momento in cui i ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi che anche la medicina ufficiale consiglia l’attività fisica come “farmaco”: qualche “prescrizione” per le più pigre o per chi ha superato una certa età e ha le articolazioni un po’ arrugginite, è d’obbligo. Ma vediamo insieme alcunisemplici, e soprattutto soft per rimanere in forma. Ladolce è per tutte, e prevede movimenti lenti e controllati dove la respirazione ha un ruolo fondamentale. Ognio è da ripetere 10/12 volte, aggiungendo una seconda serie dopo le prime due settimane. Il dondolo In quadrupedia, con le ginocchia divaricate alla stessa larghezza del bacino e le mani come le spalle. Oscilla con il corpo indietro, cercando di avvicinare i glutei ai talloni, e avanti. Il capo accompagna il movimento. Respirazione: espira mentre oscilli indietro. L’espirazione termina nel momento in cui i ...

