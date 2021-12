Draghi verso l’estensione dello scudo Golden power per un altro anno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il governo sarebbe intenzionato a intervenire in un prossimo decreto Milleproroghe per estendere oltre il 31 dicembre prossimo “lorafforzato issato con il decreto Liquidità in piena prima ondata Covid, estendendo ila banche, assicurazioni e agroalimentare”. Lo riporta MF-Milano Finanza. LE NUOVE MISURE Lo stesso giornale aggiunge: “Nel pieno dei sommovimenti attorno alla governance di Generali, della possibile offerta di Kkr su Tim e dell’assestamento di Borsa spa sotto l’ombrello di Euronext, Palazzo Chigi è pronto a rompere gli indugi estendendo di 12 mesi i poteri speciali rafforzati. Soprattutto guardando al Leone di Trieste nell’eventualità che, alla fine, anziché il duo composto da Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio ad avere la meglio possa essere qualche big straniero delle assicurazioni”. ...

... l'Italia da sola non bastaha ricordato che "per difendere le vite e i diritti di chi parte per scappare è essenziale promuovere i corridoi umanitari dai Paesi terzigli Stati Membri ...... sono diventati insostenibili e questo sta fornendo un forte alibi alle imprese esterela ... L'esecutivo di Marioche doveva salvare il Paese, non mi sembra che abbia ancora messo mano ad ...Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando dell'emergenza Covid in un passaggio delle comunicazioni alla Camera sul prossimo Vertice Ue. "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della ...Roma, 15 dic. "Nel Consiglio europeo di domani si parlerà anche di migrazioni. L'Italia pone di nuovo questo tema con assoluta determinazione, anche a seguito d ...