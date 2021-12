Draghi all'Ue: "Restrizioni ai viaggi? Non c'è molto da riflettere" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “C’è Omicron che ha capacità di contagio nettamente superiore alle altre varianti, da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, in Regno Unito diffusissima, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci sia molto da riflettere su questo”. Lo dice il premier Mario Draghi in Aula alla Camera, in replica a un’osservazione sull’ordinanza sui viaggi emanata ieri dal governo che riguarda anche i Paesi dell’Ue. Leggi anche... L'Ue furente con l'Italia che introduce i tamponi per i vaccinati (di A. Mauro) Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “C’è Omicron che ha capacità di contagio nettamente superiore alle altre varianti, da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante èdiffusa, ad esempio in Danimarca, in Regno Unito diffusissima, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci siadasu questo”. Lo dice il premier Marioin Aula alla Camera, in replica a un’osservazione sull’ordinanza suiemanata ieri dal governo che riguarda anche i Paesi dell’Ue. Leggi anche... L'Ue furente con l'Italia che introduce i tamponi per i vaccinati (di A. Mauro)

