Brignone | «La scelta del programma personalizzato con mio fratello è stata vincente» 

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Stampa intervista Federica, la sciatrice azzurra piùdi sempre. «Sto sciando alla grande perché sono serena e mi sento libera. Ladi avere con me mioDavide è. Un’atleta del mio livello a 31 anni conosce se stessa e sa di che cosa ha bisogno. Ho imparato dalla Compagnoni». Parla delcome di un punto di riferimento. «Mi diverto e sono tranquilla. Ho lavorato già dalla primavera scorsa su me stessa. Non c’era molto da fare dal punto di vista tecnico, invece ho puntato molto sull’aspetto mentale. Ho imparato dagli errori. Per quanto riguarda lo sci è giusto a questo punto della carriera avere un. Io non posso fare le stesse cose delle altre perché ...

La Stampa

La di avere con me mio fratello Davide è stata vincente. Un'atleta del mio livello a 31 anni conosce se stessa e sa di che cosa ha bisogno. Ho imparato dalla Compagnoni".