Belen Rodriguez e Michele Morrone quella strana coppia che sa di gossip fasullo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che cosa ci facevanoRodrguez emano nella mano nello stesso ristorante per una cena insieme? E chi lo sa…Strano come per mano dello stesso portale questa settimana siano arrivate due esclusive da due ristoranti milanesi, da persone che fanno parte di una stessa cerchia. Strano soprattutto per due aspetti. Il primo:aveva criticato aspramente, definendola non proprio il suo genere di donna ( e siamo buoni, parafrasando in questo modo le sue parole). Ma si sa, su questo si può cambiare idea. Il vero motivo è un altro. Chi segue le vicende dei personaggi noti, sa bene cheha da tempo una storia, mai confermata, con Elena d’Amario, bravissima ballerina di Amici. Ed ecco quindi l’ennesimo ...