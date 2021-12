Vaccini ai bambini, Speranza: “Non è materia da bar o da social” (Di martedì 14 dicembre 2021) POTENZA – “Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza, rispondendo alle domande dei giornalisti sui Vaccini ai bambini. “E’ materia delicata – ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Speranza parla del vaccino anti Covid Speranza sull’anticipo dei richiami per la fascia 40-59 anni: “È giusto così” Speranza: “Stiamo investendo molto sul vaccino” Speranza invita a resistere ancora È scattato il Vax Day, i ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 14 dicembre 2021) POTENZA – “Fidiamoci dei nostri pediatri, non è unada bar, non èda talk show. Non èneanche danetwork, come purtroppo troppo spesso avviene”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto, a Potenza, rispondendo alle domande dei giornalisti suiai. “E’delicata – ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::parla del vaccino anti Covidsull’anticipo dei richiami per la fascia 40-59 anni: “È giusto così”: “Stiamo investendo molto sul vaccino”invita a resistere ancora È scattato il Vax Day, i ...

