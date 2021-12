Tutto quello che voglio per Natale è… (Di martedì 14 dicembre 2021) Come sarebbe un regalo di Natale che fosse capace di soddisfare tutte le esigenze della pelle? Un sogno. Ma c'è chi l'ha realizzato Leggi su vanityfair (Di martedì 14 dicembre 2021) Come sarebbe un regalo diche fosse capace di soddisfare tutte le esigenze della pelle? Un sogno. Ma c'è chi l'ha realizzato

Advertising

chetempochefa : 'Ho passato tempo con la mia famiglia, con i giornalisti..sono davvero grato di tutto quello che è stato fatto per… - GrandeFratello : Ed è proprio quando pensi che stia andando tutto bene… che succede quello che non ti aspetti???? ?? #GFVIP - myrtamerlino : 'Sono grato per tutto ciò che è stato fatto per me. È un onore essere citato da Liliana #Segre, sarà un piacere inc… - FMilucci : Spero sia finita la santificazione di Soleil che santa non é, ha trombato ha fatto tutto quello che doveva fare e a… - Tiberio_Centi : @Anita37540410 @carlosibilia 1) IMMIGRAZIONE SBARCHI ZERO: il problema sbarchi lo rimedi da dove si genera NON chiu… -