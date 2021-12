Olimpiadi | Credaro Confcommercio | ' servono risorse per comparto dell' accoglienza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - “In vistaper interventi nel segnoa sostenibilità e'accessibilità, con incentivi ad hoc, per mantenere gli standard di alto livelloe impresea ricettività lombarda”. E' quanto ha sottolineato la vicepresidente nazionale dicon delega alleInvernali Milano Cortina, Loretta, nel corso del suo intervento all'iniziativa 'Territori Olimpici, Lombardia protagonista' a Milano. “Il'hotellerie in Lombardia, dalla montagna ai laghi, alle città d'arte, è già in grado di assicurare standard molto elevati, ma alle Istituzioni chiediamo attenzione e ...