“Non puoi stare tranquillo…”: Conte, duro paragone tra Italia e Inghilterra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Intervenuto per la premiazione come ‘Tecnico dell’anno’ Antonio Conte ha parlato delle differenze tra Serie A e Premier League. Nel corso dei Gazzetta Award importante riconoscimento per il tecnico del Tottenham Antonio Conte, premiato come allenatore dell’anno. L’ex tecnico dell’Inter ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro, terminata in estate dopo la vittoria del titolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Intervenuto per la premiazione come ‘Tecnico dell’anno’ Antonioha parlato delle differenze tra Serie A e Premier League. Nel corso dei Gazzetta Award importante riconoscimento per il tecnico del Tottenham Antonio, premiato come allenatore dell’anno. L’ex tecnico dell’Inter ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro, terminata in estate dopo la vittoria del titolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RegLiguria : ?? Chi l'ha detto che con l'inverno alle porte non si possa comunque andare al #mare? ??In #Liguria puoi eccome!… - borghi_claudio : @241luca @braveheartmmt @Mag_Olly Ah ma è ovvio. I contagi erano 2mila e si è pensato di mettere il green pass per… - stebellentani : @vitalbaa @colvieux non capiscono che se passa l'idea che - in nome di un bene superiore deciso dal Governo di turn… - Gianmarco10G : @MarcoVBava Come diceva qualcuno...'non puoi fermare il vento, solo fargli perder tempo' Forza Lazio, Forza Mister! - Laura_tequi : @queequeg1901 Non credo sia così, con tampone negativo puoi entrare in Italia, ma dato che il supergreen pass è imp… -