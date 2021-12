Natale e i presepi alternativi moderni: anche Giuseppe può cullare il bambin Gesù (Di martedì 14 dicembre 2021) A Villalta di Cesenatico c’è un presepe in cui Maria riposa mentre Giuseppe si prende cura di Gesù. Il presepe alternativo di Villalta È un elogio e un invito alla genitorialità condivisa il presepe di Villalta, frazione di Cesenatico. I ruoli sono diversi rispetto alla tradizione. Ci sono la grotta, il bue e l’asinello e ovviamente Giuseppe e Maria. In questa versione della natività, con più di 20 statue a grandezza naturale, Maria si riposa, stanca dopo il parto e per il viaggio. Giuseppe si prende invece cura del bambino. Chi lo ha realizzato spiega di aver seguito le indicazioni di una lettera pastorale del vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, nell’anno che la Chiesa ha dedicato a Giuseppe, a quanto riporta Vanity Fair. «Abbiamo voluto dare visibilità a quella bella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) A Villalta di Cesenatico c’è un presepe in cui Maria riposa mentresi prende cura di. Il presepe alternativo di Villalta È un elogio e un invito alla genitorialità condivisa il presepe di Villalta, frazione di Cesenatico. I ruoli sono diversi rispetto alla tradizione. Ci sono la grotta, il bue e l’asinello e ovviamentee Maria. In questa versione della natività, con più di 20 statue a grandezza naturale, Maria si riposa, stanca dopo il parto e per il viaggio.si prende invece cura delo. Chi lo ha realizzato spiega di aver seguito le indicazioni di una lettera pastorale del vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, nell’anno che la Chiesa ha dedicato a, a quanto riporta Vanity Fair. «Abbiamo voluto dare visibilità a quella bella ...

