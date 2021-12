Luis Alberto non convince Sarri: ipotesi scambio con la Juve? (Di martedì 14 dicembre 2021) Luis Alberto alla Juventus e Arthur alla Lazio: i due club sarebbero a lavoro per trovare la quadra economica. Contatti in corso Indiscrezione clamorosa degli ultimi minuti che vedrebbe lo scambio fra Luis Alberto e Arthur tra Lazio e Juventus. Alla base di questa possibile trattativa ci sarebbe la scontentezza dei due giocatori nelle rispettive squadre. Il biancoceleste già da quest’estate si pensava potesse lasciare la Lazio. La sua avventura con Sarri in panchina non era partita nel migliore dei modi, salvo poi rimediare con le prestazioni sul campo. Un periodo poco positivo, con le dichiarazioni dell’allenatore sulla difficile coesione con Milinkovic e il continuo ‘mal di pancia’ dello spagnolo. Ecco dunque che potrebbe prendere piede ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021)allantus e Arthur alla Lazio: i due club sarebbero a lavoro per trovare la quadra economica. Contatti in corso Indiscrezione clamorosa degli ultimi minuti che vedrebbe lofrae Arthur tra Lazio entus. Alla base di questa possibile trattativa ci sarebbe la scontentezza dei due giocatori nelle rispettive squadre. Il biancoceleste già da quest’estate si pensava potesse lasciare la Lazio. La sua avventura conin panchina non era partita nel migliore dei modi, salvo poi rimediare con le prestazioni sul campo. Un periodo poco positivo, con le dichiarazioni dell’allenatore sulla difficile coesione con Milinkovic e il continuo ‘mal di pancia’ dello spagnolo. Ecco dunque che potrebbe prendere piede ...

Advertising

sportmediaset : Da stelle a separati in casa, #Arthur e #LuisAlberto non sono più indispensabili, Lazio e Juve lavorano allo scambi… - N1mercato : @NicoSchira Nicolò (Arthur /luis Alberto scambio sai qualcosa.??? - frances7462 : @jhonquipresente no fermo, per me anche il Luis Alberto dell' anno scorso, seppur un po'discontinuo, valore aggiunt… - CorJuve : RT @MatthijsPog: Faresti lo scambio Arthur/Luis Alberto? - MarcoMelotti6 : @MatthijsPog Sì. Luis Alberto segna e fa segnare. Arthur (che a me non dispiace), alla Juventus purtroppo si limita… -