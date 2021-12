Latina, al via le vaccinazioni per i più piccoli: V-Day Pediatrico all’ospedale Goretti (Di martedì 14 dicembre 2021) Latina. Anche i bambini prendono parte alla campagna vaccinale. A partire dal 15 dicembre, ore 15.00 presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina si avvierà la campagna di vaccinazione antiCovid-19 per bambini da 5 a 11 anni. Nel reparto di Pediatria e Neonatologia, saranno vaccinati trenta bambini, selezionati dai pediatri di libera scelta. Una giornata importante che darà un contributo fondamentale nella lotta al virus e che ci permetterà di avere una difesa in più contro il virus. Dopo l’ospedale di Latina, poi, si aggiungeranno altri reparti in cui l’iniziativa sarà presente, a partire dal 16 di dicembre. Leggi anche: Persona positiva al Covid va a ballare in discoteca a Pomezia e Latina: almeno 3 persone contagiate Al via le vaccinazioni per i più piccoli a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021). Anche i bambini prendono parte alla campagna vaccinale. A partire dal 15 dicembre, ore 15.00 presso l’Ospedale Santa Mariadisi avvierà la campagna di vaccinazione antiCovid-19 per bambini da 5 a 11 anni. Nel reparto di Pediatria e Neonatologia, saranno vaccinati trenta bambini, selezionati dai pediatri di libera scelta. Una giornata importante che darà un contributo fondamentale nella lotta al virus e che ci permetterà di avere una difesa in più contro il virus. Dopo l’ospedale di, poi, si aggiungeranno altri reparti in cui l’iniziativa sarà presente, a partire dal 16 di dicembre. Leggi anche: Persona positiva al Covid va a ballare in discoteca a Pomezia e: almeno 3 persone contagiate Al via leper i piùa ...

