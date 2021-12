Jenny Cantarero | trovato morto in un casolare a Catania l' uomo sospettato di averla uccisa

Advertising

ilriformista : La svolta quattro giorni dopo il #femminicidio: trovato morto il presunto killer di Giovanna - Roberta_peace9 : RT @rtl1025: ?? È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di #Catania il 30enne sospettato del #femminicidio… - Agenpress : Catania. Omicidio Jenny Cantarero. Trovato morto il presunto assassino. Si ipotizza suicidio… - peppesava : RT @Ragusanews: Jenny Cantarero, l’assassino si è suicidato - Ragusanews : Jenny Cantarero, l’assassino si è suicidato -

Ultime Notizie dalla rete : Jenny Cantarero

E' stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna ', la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. L'ipotesi privilegiata è che si sia suicidato ...Catania, 14 dicembre 2021 - È finita la caccia all'uomo per l'omicidio di Giovanna ', la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. Il 30enne sospettato del femminicidio è stato ...E' stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna "Jenny" Cantarero. La 27enne è stata uccisa a colpi di pistola ...Omicidio Jenny Cantarero, il presunto assassino si è tolto la vita. Il suo corpo senza vita è stato trovato in un casolare abbandonato ...