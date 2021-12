GfVip, Alex Belli travolto dagli insulti: “Sei un uomo senza pa**e” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il noto attore e modello italiano ha ricevuto una pioggia di insulti a seguito della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Alex Belli è stato sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione del reality show targato Mediaset. Dopo circa tre mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore nato L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 14 dicembre 2021) Il noto attore e modello italiano ha ricevuto una pioggia dia seguito della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vipè stato sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione del reality show targato Mediaset. Dopo circa tre mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore nato L'articolo proviene da CheSuccede.it.

GrandeFratello : Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la Casa di #GFVIP. - GrandeFratello : Samy diretto su Alex: ecco il suo pensiero sul suo rapporto con Soleil... #GFVIP - GrandeFratello : 'Non me lo sarei ripreso neanche sotto tortura'. Sonia dice la sua sul ricongiungimento tra Alex e Delia. #GFVIP - Federic32719920 : @Lilly10900 Ma che cazzo dite è lui che l'ha illusa Alex ha soleil ha detto che metteva in dubbio il suo matrimonio #GFVIP ?????? pagliaccio - ariipagoto : RT @Alba96258705: Mi sembra giusto che dopo gg di censura oggi ci inquadrano la stanza del Sole che fa maledettamente male vederla così giù… -