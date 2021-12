Genoa-Salernitana 1-0: i rossoblù avanzano agli ottavi di finale (Di martedì 14 dicembre 2021) Genoa-Salernitana si è conclusa con il risultato di 1-0. La squadra di Shevchenko approda così al prossimo turno di Coppa Italia Una rete di Ekuban basta al Genoa per regolare la Salernitana nel secondo turno di Coppa Italia. I rossoblù ottengono così la loro prima vittoria sotto la guida del nuovo tecnico Andryi Shevchenko. Un successo che, ora, proietta la formazione ligure a sfidare il Milan negli ottavi di finale. RISULTATI E TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021)si è conclusa con il risultato di 1-0. La squadra di Shevchenko approda così al prossimo turno di Coppa Italia Una rete di Ekuban basta alper regolare lanel secondo turno di Coppa Italia. Iottengono così la loro prima vittoria sotto la guida del nuovo tecnico Andryi Shevchenko. Un successo che, ora, proietta la formazione ligure a sfidare il Milan neglidi. RISULTATI E TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

