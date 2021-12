Gazzetta: Napoli, koulibaly potrebbe partire con la squadra per Milano (Di martedì 14 dicembre 2021) Kalidou koulibaly potrebbe essere convocato per Milan-Napoli. Spalletti aspetta l’ok dallo staff sanitario azzurro. Milan-Napoli potrebbe avere un protagonista in più: Kalidou koulibaly. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il forte difensore potrebbe essere convocato da SPalletti per la sfida di San Siro. “Qualcuno dice che koulibaly domenica potrebbe partire con la squadra e andare in panchina. Ma conisuoi muscoli l’esperienza insegna che è meglio andar cauti (nel 2020 è stato fuori due mesi per un problema alla stessa fascia muscolare). Osimhen, invece, per quanto si alleni sempre con maggiore intensità ancora non ha l’ok dei medici per indossare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 dicembre 2021) Kalidouessere convocato per Milan-. Spalletti aspetta l’ok dallo staff sanitario azzurro. Milan-avere un protagonista in più: Kalidou. Secondo quanto riporta l’edizione odierna delladello Sport, il forte difensoreessere convocato da SPalletti per la sfida di San Siro. “Qualcuno dice chedomenicacon lae andare in panchina. Ma conisuoi muscoli l’esperienza insegna che è meglio andar cauti (nel 2020 è stato fuori due mesi per un problema alla stessa fascia muscolare). Osimhen, invece, per quanto si alleni sempre con maggiore intensità ancora non ha l’ok dei medici per indossare ...

