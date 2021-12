FI, Giro: scelta logica con Gualtieri commissario Giubileo (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – “Draghi ha fatto un’ottima scelta. È giusto ed è logico che il commissario al Giubileo sia il Sindaco di Roma, la più alta garanzia che le cose vengano fatte e fatte bene.” “Siamo naturalmente a disposizione al 100% per collaborare alla riuscita di un evento che metterà Roma al centro del mondo religioso, culturale, sociale ed anche economico. Lo siamo da parlamentari e in particolare da eletti a Roma”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro, ex sottosegretario ai Beni Culturali. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – “Draghi ha fatto un’ottima. È giusto ed è logico che ilalsia il Sindaco di Roma, la più alta garanzia che le cose vengano fatte e fatte bene.” “Siamo naturalmente a disposizione al 100% per collaborare alla riuscita di un evento che metterà Roma al centro del mondo religioso, culturale, sociale ed anche economico. Lo siamo da parlamentari e in particolare da eletti a Roma”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Francesco, ex sottosegretario ai Beni Culturali. (Agenzia Dire)

