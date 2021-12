Covid, mascherine obbligatorie all’aperto anche a Sezze (Di martedì 14 dicembre 2021) Fino al prossimo 9 gennaio, dalle 9 alle 21, a Sezze sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. E’ quanto ha decretato un’ordinanza firmata dal sindaco Lidano Lucidi. Il documento che determina l’utilizzo del più noto dispositivo di protezione è divenuto necessario anche a fronte dei dati resi noti dall’Asl di Latina che hanno registrato a Sezze un numero in crescita di nuovi positivi al Covid. Ciò, unito ad un aumento esponenziale dei contatti pubblici per le festività natalizie: “Si tiene conto del fatto che nel periodo delle festività ed in prossimità delle stesse vi è un maggiore afflusso di persone sulle strade e piazze, tale da generare pericolosi assembramenti di persone nelle aree di maggiore attrattività dovuta alla presenza, ad esempio, di negozi, luminari, ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Fino al prossimo 9 gennaio, dalle 9 alle 21, asarà obbligatorio indossare la mascherina. E’ quanto ha decretato un’ordinanza firmata dal sindaco Lidano Lucidi. Il documento che determina l’utilizzo del più noto dispositivo di protezione è divenuto necessarioa fronte dei dati resi noti dall’Asl di Latina che hanno registrato aun numero in crescita di nuovi positivi al. Ciò, unito ad un aumento esponenziale dei contatti pubblici per le festività natalizie: “Si tiene conto del fatto che nel periodo delle festività ed in prossimità delle stesse vi è un maggiore afflusso di persone sulle strade e piazze, tale da generare pericolosi assembramenti di persone nelle aree di maggiore attrattività dovuta alla presenza, ad esempio, di negozi, luminari, ...

