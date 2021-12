Covid: Giannelli (presidi), 'minore pro-vax contro genitore no vax? Il ragazzo abbia voce' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - La possibilità dei minori ad autodeterminarsi in caso di conflitto con i genitori secondo le norme previste dalla legge in materia sanitaria, dunque durante la pandemia riguardo la scelta di vaccinarsi o no "mi sembra un fatto positivo perché si da voce ai ragazzi, si va verso il loro maggiore coinvolgimento responsabilizzandoli su un tema importante e che li riguarda in prima persona". Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che intervenendo con l'Adnkronos sul silenzio di adolescenti che vorrebbero vaccinarsi ma non possono per la contrarietà dei genitori, denunciata ieri dalla Rete degli studenti medi, afferma: "Non ho dubbi che all'interno dello spazio dedicato all'educazione civica si potrebbero aiutare i ragazzi a ragionare su questa loro possibilità (ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - La possibilità dei minori ad autodeterminarsi in caso di conflitto con i genitori secondo le norme previste dalla legge in materia sanitaria, dunque durante la pandemia riguardo la scelta di vaccinarsi o no "mi sembra un fatto positivo perché si daai ragazzi, si va verso il loro maggiore coinvolgimento responsabilizzandoli su un tema importante e che li riguarda in prima persona". Così il presidente dell'Associazione nazionaleAntonello, che intervenendo con l'Adnkronos sul silenzio di adolescenti che vorrebbero vaccinarsi ma non possono per la contrarietà dei genitori, denunciata ieri dalla Rete degli studenti medi, afferma: "Non ho dubbi che all'interno dello spazio dedicato all'educazione civica si potrebbero aiutare i ragazzi a ragionare su questa loro possibilità (ad ...

