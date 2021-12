Covid: Fico, 'mai voluto chiudere Transatlantico, spero non chiuda mai più' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Voi avete sempre chiesto la riapertura del Transatlantico, sembrava che io non lo volessi aprire ma ho sempre detto che queste cose vanno con la sicurezza. Io spero non si chiuderà mai più, ma se le condizioni di sicurezza sanitaria lo impongono purtroppo sarà richiuso. Non c'è questa prospettiva ora, ma lo dico come prospettiva che segue la sicurezza di tutti". Lo ha detto Roberto Fico allo scambio di auguri con la Stampa parlamentare. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Voi avete sempre chiesto la riapertura del, sembrava che io non lo volessi aprire ma ho sempre detto che queste cose vanno con la sicurezza. Ionon si chiuderà mai più, ma se le condizioni di sicurezza sanitaria lo impongono purtroppo sarà richiuso. Non c'è questa prospettiva ora, ma lo dico come prospettiva che segue la sicurezza di tutti". Lo ha detto Robertoallo scambio di auguri con la Stampa parlamentare.

