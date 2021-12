Capodanno | l’ordinanza di De Luca | “Niente feste in piazza in Campania”

Leggi su anteprima24

Napoli –diin. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo Dea margine di un appuntamento. "Fra oggi e domani – ha detto – la Regioneemetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta leindi. Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine – ha sottolineato – e un po' su di giri come è inevitabile che sia".