Campania, De Luca: "Firmerò ordinanza per vietare assembramenti a Natale e le feste di Capodanno in piazza"

Niente feste di piazza a Capodanno in Campania. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca a margine di un appuntamento. "Lo stato di emergenza? Necessaria la proroga. Fra oggi e domani – ha detto – la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno". "Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine – ha sottolineato –"

