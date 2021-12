Amici 21, cambio programmazione: l’ultima puntata in onda il 19 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Il palinsesto di Canale 5 subirà alcune modifiche durante il periodo natalizio, come del resto accade ogni anno. Tuttavia, se fino a pochi giorni fa, sembrava plausibile l’idea che Amici potesse andare in onda fino al 26 dicembre 2021, ora dalle ultime indiscrezioni è possibile apprendere che il programma di Maria De Filippi chiuderà i battenti domenica 19 dicembre 2021. Anche Uomini e Donne, andrà temporaneamente in pausa per due settimane. Con l’inizio nel nuovo anno però, Maria De Filippi, non solo riprenderà in mano, Amici e Uomini e Donne, tornerà anche al timone di C’è Posta per Te. cambio programmazione durante il periodo natalizio Maria de Filippi che da poco ha terminato l’impegno settimanale con Tu si Que Vales, si appresta ad andare in vacanza. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 dicembre 2021) Il palinsesto di Canale 5 subirà alcune modifiche durante il periodo natalizio, come del resto accade ogni anno. Tuttavia, se fino a pochi giorni fa, sembrava plausibile l’idea chepotesse andare infino al 262021, ora dalle ultime indiscrezioni è possibile apprendere che il programma di Maria De Filippi chiuderà i battenti domenica 192021. Anche Uomini e Donne, andrà temporaneamente in pausa per due settimane. Con l’inizio nel nuovo anno però, Maria De Filippi, non solo riprenderà in mano,e Uomini e Donne, tornerà anche al timone di C’è Posta per Te.durante il periodo natalizio Maria de Filippi che da poco ha terminato l’impegno settimanale con Tu si Que Vales, si appresta ad andare in vacanza. ...

Advertising

homefar2001 : RT @AlessiaBlack03: @Dov_EL @jobwithinternet io ho 21 anni e non vendo l'anima a Satana per un balletto in discoteca, o la pizzata con gli… - TerroneDoc : RT @AlessiaBlack03: @Dov_EL @jobwithinternet io ho 21 anni e non vendo l'anima a Satana per un balletto in discoteca, o la pizzata con gli… - attilascuola : RT @AlessiaBlack03: @Dov_EL @jobwithinternet io ho 21 anni e non vendo l'anima a Satana per un balletto in discoteca, o la pizzata con gli… - drsmoda : RT @AlessiaBlack03: @Dov_EL @jobwithinternet io ho 21 anni e non vendo l'anima a Satana per un balletto in discoteca, o la pizzata con gli… - jobwithinternet : RT @AlessiaBlack03: @Dov_EL @jobwithinternet io ho 21 anni e non vendo l'anima a Satana per un balletto in discoteca, o la pizzata con gli… -