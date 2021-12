Walter Ricciardi: "Avanti con l'emergenza, a gennaio serviranno scelte forti" (Di lunedì 13 dicembre 2021) “L’inverno sarà durissimo”, afferma alla Stampa Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in merito alla gestione della pandemia.Per questo ad una domanda sulla necessità di estendere lo stato di emergenza dopo il 31 dicembre, risponde: “dal punto di vista sanitario, assolutamente sì”. Secondo Ricciardi, inoltre, “bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus” a partire da “maggiori controlli” sul Super green pass.“Non basta fare le norme, bisogna applicarle. Molti ristoranti non controllano gli accessi e a gennaio non ce lo potremo permettere”. “gennaio preoccupa molto”, prosegue l’esperto, per il quale le misure prese e l’alto numero di vaccinati “fanno sì che l’incremento dei casi sia lineare e non esponenziale”. L’Italia è dunque ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) “L’inverno sarà durissimo”, afferma alla Stampa, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in merito alla gestione della pandemia.Per questo ad una domanda sulla necessità di estendere lo stato didopo il 31 dicembre, risponde: “dal punto di vista sanitario, assolutamente sì”. Secondo, inoltre, “bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus” a partire da “maggiori controlli” sul Super green pass.“Non basta fare le norme, bisogna applicarle. Molti ristoranti non controllano gli accessi e anon ce lo potremo permettere”. “preoccupa molto”, prosegue l’esperto, per il quale le misure prese e l’alto numero di vaccinati “fanno sì che l’incremento dei casi sia lineare e non esponenziale”. L’Italia è dunque ...

