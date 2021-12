Un Semaforo come modello per le forze progressiste d'Europa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tre partiti che si ritrovano intorno a una idea: quella del progresso. Questa potrebbe essere la sintesi dell’accordo della coalizione Semaforo che in Germania governa dall’8 di dicembre con Olaf Scholz come cancelliere.All’indomani delle elezioni, molti commentatori dubitavano che i tre partiti riuscissero a trovare una intesa rapidamente e senza difficoltà, come poi invece è stato. Tra le elezioni e il giuramento del nuovo cancelliere sono passati 72 giorni, nulla a che vedere con i 172 giorni intercorsi tra le elezioni del settembre 2017 e l’inizio dell’ultimo mandato di Angela Merkel nel marzo del 2018. Il governo di Scholz nasce più rapidamente dei governi del 2018 e del 2013. La fluidità delle discussioni, l’assenza di litigi e di fughe di notizie sono dovuti a una sostanziale comunanza di intenti dei tre partiti, consapevoli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tre partiti che si ritrovano intorno a una idea: quella del progresso. Questa potrebbe essere la sintesi dell’accordo della coalizioneche in Germania governa dall’8 di dicembre con Olaf Scholzcancelliere.All’indomani delle elezioni, molti commentatori dubitavano che i tre partiti riuscissero a trovare una intesa rapidamente e senza difficoltà,poi invece è stato. Tra le elezioni e il giuramento del nuovo cancelliere sono passati 72 giorni, nulla a che vedere con i 172 giorni intercorsi tra le elezioni del settembre 2017 e l’inizio dell’ultimo mandato di Angela Merkel nel marzo del 2018. Il governo di Scholz nasce più rapidamente dei governi del 2018 e del 2013. La fluidità delle discussioni, l’assenza di litigi e di fughe di notizie sono dovuti a una sostanziale comunanza di intenti dei tre partiti, consapevoli ...

