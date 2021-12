Trieste città dove si vive meglio. Seconda Milano. Ultima Crotone (Di lunedì 13 dicembre 2021) La classifica è del Sole 24ore. Milano, esclusa nel 2020 soprattutto per gli effetti della pandemia, torna sul podio. Roma risale dal 32esimo al 13esimo posto, in fondo alla lista ci sono 29 città del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 dicembre 2021) La classifica è del Sole 24ore., esclusa nel 2020 soprattutto per gli effetti della pandemia, torna sul podio. Roma risale dal 32esimo al 13esimo posto, in fondo alla lista ci sono 29del ...

Advertising

sole24ore : ?? Qualità della vita 2021: perchè #Trieste è la città italiana dive si vive meglio? Scoprilo consultando i dati eme… - Tg3web : C'è Trieste in cima alla nuova classifica delle città italiane per qualità della vita del Sole 24 Ore. Sul podio Mi… - Alessan63953054 : @ilgiornale Io vivo benissimo tra le colline di Firenze, Milano e Trieste sono cittá di ??????????. Viveteci voi??( ques… - LorenziVel : Trieste è la città in cui si vive meglio??? E perché??? E poi non era mica Parma??? Chi sono sto stronzi che fanno… - Vittori48044829 : RT @sole24ore: ?? Qualità della vita 2021: perchè #Trieste è la città italiana dive si vive meglio? Scoprilo consultando i dati emersi dai 9… -