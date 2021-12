Trapianto di midollo | quando serve e cosa bisogna sapere

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Uno si trova ben nascosto all’interno della colonna vertebrale, che lo protegge dagli urti. L’altro è nella parte più interna delle ossa lunghe, come il femore. Il primo è una sorta di linea di collegamento tra il cervello e la periferia del corpo, e attraverso di esso si trasmettono e si ricevono i segnali nervosi. Il secondo è la preziosissima officina delle cellule del sangue, che vengono prodotte per assicurare il trasporto dell’ossigeno, la difesa dalle infezioni e la coagulazione stesso del prezioso liquido. Si chiamano tutti e due, ma il primo è quello spinale e il secondo è quello osseo. E si fa ancora tanta confusione. Il primo per ovvi motivi non può essere sostituito, il secondo può essere “offerto” da un donatore e può diventare un’arma di cura per diversi tumori del sangue. Per realizzarlo occorre un vero e proprio percorso, che richiede tempo. E ...