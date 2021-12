Spider-Man: No Way Home, l'ologramma di Tom Holland a Cinecittà (VIDEO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ecco il VIDEO dell'evento esclusivo ospitato da Cinecittà, un ologramma di Tom Holland ha presentato l'arrivo nei cinema di Spider-Man: No Way Home. In attesa dell'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home, Cinecittà ha ospitato un evento dedicato all'atteso cinecomic con un intervento della star del film Tom Holland versione ologramma. Come mostra il VIDEO che trovate qui sopra, l'attore inglese, interprete di Peter Parker nell'MCU, ha dialogato con il conduttore Alessandro Cattelan apparendo in forma di ologramma. Il tutto per la gioia dei numerosi fan presenti a Cinecittà. L'evento dell'ologramma di Tom Holland a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ecco ildell'evento esclusivo ospitato da, undi Tomha presentato l'arrivo nei cinema di-Man: No Way. In attesa dell'uscita in sala di-Man: No Wayha ospitato un evento dedicato all'atteso cinecomic con un intervento della star del film Tomversione. Come mostra ilche trovate qui sopra, l'attore inglese, interprete di Peter Parker nell'MCU, ha dialogato con il conduttore Alessandro Cattelan apparendo in forma di. Il tutto per la gioia dei numerosi fan presenti a. L'evento dell'di Toma ...

