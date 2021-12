Sergio Ramos: «Una gioia tornare al Bernabeu, ma ora sono del Psg» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sergio Ramos, difensore del Psg, commenta il sorteggio Champions che lo metterà contro il “suo” Real Madrid In conferenza stampa, Sergio Ramos ha commentato il suo futuro ritorno a Madrid per gli ottavi di Champions. DICHIARAZIONI – «Quando sono arrivato in aereo dovevamo affrontare lo United, una squadra che mi piace molto. Ora avrei voluto non dover affrontare questa sfida ma tornare al Bernabeu è motivo di gioia, il destino è capriccioso e io non ho salutato i tifosi a causa del Covid. Conoscete l’affetto e l’amore che ho per il Real Madrid. Adesso però gioco nel PSG e farò di tutto per passare il turno, andando fino alla morte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), difensore del Psg, commenta il sorteggio Champions che lo metterà contro il “suo” Real Madrid In conferenza stampa,ha commentato il suo futuro ritorno a Madrid per gli ottavi di Champions. DICHIARAZIONI – «Quandoarrivato in aereo dovevamo affrontare lo United, una squadra che mi piace molto. Ora avrei voluto non dover affrontare questa sfida maalè motivo di, il destino è capriccioso e io non ho salutato i tifosi a causa del Covid. Conoscete l’affetto e l’amore che ho per il Real Madrid. Adesso però gioco nel PSG e farò di tutto per passare il turno, andando fino alla morte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

