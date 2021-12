Scuola: Conte a Draghi, 'aiutare famiglie, smart working più flessibile' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Al presidente del Consiglio Mario Draghi "ho rappresentato l'importanza di erogare aiuti per le famiglie che hanno dei bambini, dei ragazzi a casa. In molte classi, da nord a sud, si sta andando con la didattica a distanza ed è importante aiutare le famiglie anche con forme di smart working più flessibile". Lo ha detto ai cronisti il leader M5S Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Al presidente del Consiglio Mario"ho rappresentato l'importanza di erogare aiuti per leche hanno dei bambini, dei ragazzi a casa. In molte classi, da nord a sud, si sta andando con la didattica a distanza ed è importanteleanche con forme dipiù". Lo ha detto ai cronisti il leader M5S Giuseppe, dopo l'incontro con il premier Marioa Palazzo Chigi.

