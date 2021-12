Remuzzi: «Una vera cura per Covid-19 ancora non c’è, ecco i farmaci con efficacia limitata» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, in un colloquio con il Corriere della Sera oggi spiega che non esiste una alternativa ai vaccini per combattere la pandemia di Coronavirus. Mentre le cure ancora non ci sono: «Funzionano solo tre rimedi. Il cortisone con certe dosi e in certi momenti e la controindicazione che se sbagli fai peggio. Poi due anticorpi monoclonali che vanno somministrati insieme e hanno comunque efficacia parziale. E un farmaco che inibisce una delle citochine responsabili dell’infiammazione, sul quale i dati non sono certi. Al momento non esiste alcuna cura per la fase acuta della malattia». Remuzzi spiega che però è possibile opporsi al virus prima che il malato finisca in ospedale: «Non bisogna perdere tempo durante i dieci giorni iniziali, quando il ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri, in un colloquio con il Corriere della Sera oggi spiega che non esiste una alternativa ai vaccini per combattere la pandemia di Coronavirus. Mentre le curenon ci sono: «Funzionano solo tre rimedi. Il cortisone con certe dosi e in certi momenti e la controindicazione che se sbagli fai peggio. Poi due anticorpi monoclonali che vanno somministrati insieme e hanno comunqueparziale. E un farmaco che inibisce una delle citochine responsabili dell’infiammazione, sul quale i dati non sono certi. Al momento non esiste alcunaper la fase acuta della malattia».spiega che però è possibile opporsi al virus prima che il malato finisca in ospedale: «Non bisogna perdere tempo durante i dieci giorni iniziali, quando il ...

