Reddito di cittadinanza: rinnovo dopo i 36 mesi o a gennaio (Di lunedì 13 dicembre 2021) A prescindere da eventuali modifiche al Reddito di cittadinanza, con la nuova legge di Bilancio, chi già lo prende continuerà a farlo nel 2022. Naturalmente, fermo restando il possesso dei requisiti previsti. E altrettanto naturalmente, occorre presentare nuova documentazione. Il rinnovo non è automatico. Occorre un adempimento specifico. Nel 2022 poi, ci sarà da fare i conti con il rinnovo del Reddito di cittadinanza per chi arriverà al 36imo mese di fruizione. Reddito di cittadinanza, serve nuovo Isee Il tutto passa sempre dall'Isee. Quello di quest'anno scade il 31 dicembre prossimo. Quindi a gennaio servirà il nuovo Isee per continuare a percepire il sussidio anche per chi lo sta già incassando adesso. Come accaduto a ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 13 dicembre 2021) A prescindere da eventuali modifiche aldi, con la nuova legge di Bilancio, chi già lo prende continuerà a farlo nel 2022. Naturalmente, fermo restando il possesso dei requisiti previsti. E altrettanto naturalmente, occorre presentare nuova documentazione. Ilnon è automatico. Occorre un adempimento specifico. Nel 2022 poi, ci sarà da fare i conti con ildeldiper chi arriverà al 36imo mese di fruizione.di, serve nuovo Isee Il tutto passa sempre dall'Isee. Quello di quest'anno scade il 31 dicembre prossimo. Quindi aservirà il nuovo Isee per continuare a percepire il sussidio anche per chi lo sta già incassando adesso. Come accaduto a ...

matteosalvinimi : Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene… - ItaliaViva : Reddito di Cittadinanza, @Ettore_Rosato : 'Sistema nato male, subito un tavolo per ridisegnarlo' - matteosalvinimi : Altri criminali che intascavano il sussidio… Viste le migliaia di truffe segnalate ogni giorno, tagliare sprechi e… - LPeyretti : RT @matteosalvinimi: Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene i s… - GINA32451015 : RT @LegaSalvini: ++ ?? PACHISTANI PERCEPISCONO IL REDDITO DI CITTADINANZA A LORO INSAPUTA: TRUFFA DA 2 MILIONI DI EURO ++ -