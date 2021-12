Progetti industriali in blockchain e AI: dal Mise 45 milioni di euro (Di lunedì 13 dicembre 2021) blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, interazione uomo-macchina. Sembrano, spesso, tutte parole talmente difficili persino da interpretare, che la loro applicazione nelle aziende anche di piccola dimensione diventa qualcosa di impossibile. In realtà non è così, ecco perché l’appuntamento di oggi con L’incentivo del lunedì a cura di Time Vision parla proprio di questo. E, soprattutto, del nuovo strumento finanziario messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il fondo del Mise per blockchain e AI E’ di 45 milioni di euro il fondo che il Mise ha previsto per le aziende che decidono di avviare Progetti di ricerca e innovazione sui temi della: blockchain intelligenza artificiale internet delle cose Tutti temi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021), intelligenza artificiale, internet delle cose, interazione uomo-macchina. Sembrano, spesso, tutte parole talmente difficili persino da interpretare, che la loro applicazione nelle aziende anche di piccola dimensione diventa qualcosa di impossibile. In realtà non è così, ecco perché l’appuntamento di oggi con L’incentivo del lunedì a cura di Time Vision parla proprio di questo. E, soprattutto, del nuovo strumento finanziario messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il fondo delpere AI E’ di 45diil fondo che ilha previsto per le aziende che decidono di avviaredi ricerca e innovazione sui temi della:intelligenza artificiale internet delle cose Tutti temi ...

