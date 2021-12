Patrick Zaki racconta le sue emozioni a Che tempo che fa (Di lunedì 13 dicembre 2021) . Parla della liberazione, della sua amata Bologna, del futuro e di Liliana Segre Nel corso della puntata di domenica 12 dicembre di Che tempo che fa è intervenuto Patrick Zaki, che in collegamento e visibilmente commosso ha detto a Fazio: “È grazie a tutti voi se sono a casa”. Per lui una vera standing ovation da parte del pubblico in studio. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna ha raccontato i momenti della scarcerazione: “Adesso sto proprio bene, sto cercando di capire che mi è successo ma mi sembra di essere in un sogno, grazie a quello che tutti voi e il vostro programma ha fatto per me”. “La prima cosa che hai fatto dopo essere arrivato a casa?” “Ho detto devo fare qualcosa di diverso. Mi faccio una doccia con una bella acqua calda, il mio corpo voleva la sensazione dell’acqua ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) . Parla della liberazione, della sua amata Bologna, del futuro e di Liliana Segre Nel corso della puntata di domenica 12 dicembre di Cheche fa è intervenuto, che in collegamento e visibilmente commosso ha detto a Fazio: “È grazie a tutti voi se sono a casa”. Per lui una vera standing ovation da parte del pubblico in studio. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna hato i momenti della scarcerazione: “Adesso sto proprio bene, sto cercando di capire che mi è successo ma mi sembra di essere in un sogno, grazie a quello che tutti voi e il vostro programma ha fatto per me”. “La prima cosa che hai fatto dopo essere arrivato a casa?” “Ho detto devo fare qualcosa di diverso. Mi faccio una doccia con una bella acqua calda, il mio corpo voleva la sensazione dell’acqua ...

