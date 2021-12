Nino D' Angelo | «Sono rimasto uno scugnizzo»

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 dicembre 2021)D’si sposò di mercoledì. Sua moglie gli disse che nessuno sarebbe venuto. Ma lui non aveva i soldi per i fiori così chiese al prete se poteva accodarsi a un matrimonio più sfarzoso e usare i loro addobbi. «Dovevo sempre inventarmi qualcosa. Ero uno, che significa uno che sa vivere, che affronta tutto». L’ultimo degli scugnizzi, il cantante che meglio ha raccontato la Napoli sottoproletaria ha scritto un libro commovente: Il poeta che non sa parlare (Baldini+Castoldi) ed è appena uscito il suo disco con lo stesso titolo. È la sua vita, ma anche la storia di una città, di un grande talento che ha iniziato cantando ai matrimoni con un vestito liso di gabardine verde. «Perché i talenti vengono dal dolore, dalla strada». Com’era la strada dove è cresciuto?nato a San Pietro a Patierno, periferia ...