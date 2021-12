Matrimonio finito tra Maurizio Battista e Alessandra: volano stracci sui social (Di lunedì 13 dicembre 2021) Maurizio Battista e Alessandra Moretti a quanto pare, si sono lasciati. Negli ultimi mesi della coppia si era parlato a causa del covid 19, tutta la famiglia infatti era risultata positiva e le immagini del comico insieme alla sua piccola in ospedale, avevano fatto il giro della rete. E oggi si parte proprio da una dedica che Battista ha fatto a sua figlia Anna, per arrivare alle accuse lanciate dalla Moretti, sua ex a quanto pare. Tra i due le cose non sono finite molto bene, almeno a giudicare dal commento al vetriolo che la Moretti ha scritto via social, dopo aver letto la dedica di Maurizio Battista per la loro bambina. Tutto è partito appunto con un messaggio di Battista per la piccola. Matrimonio finito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021)Moretti a quanto pare, si sono lasciati. Negli ultimi mesi della coppia si era parlato a causa del covid 19, tutta la famiglia infatti era risultata positiva e le immagini del comico insieme alla sua piccola in ospedale, avevano fatto il giro della rete. E oggi si parte proprio da una dedica cheha fatto a sua figlia Anna, per arrivare alle accuse lanciate dalla Moretti, sua ex a quanto pare. Tra i due le cose non sono finite molto bene, almeno a giudicare dal commento al vetriolo che la Moretti ha scritto via, dopo aver letto la dedica diper la loro bambina. Tutto è partito appunto con un messaggio diper la piccola....

