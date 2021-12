Inter-Ajax | data | orario e diretta tv andata ottavi di finale Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’torna aglididieci anni dopo. La formazione nerazzurra, guida Simone Inzaghi, affronterà l’nel match di anche si disputerà in una di queste quattro date: 15-16-22-23 febbraio (il programma verrà definito nelle prossime ore) con inizio fissato per le ore 21:00. La partita verrà trasmessa ine in esclusiva o su Sky Sport e Infinity oppure da Amazon Prime che detiene la migliore partita del mercoledì, a sua scelta. Dzeko e compagni tornano nel palcoscenico più importante e vorranno far pesare anche il fattore casa in vista anche del match di ritorno che sicuramente sarà più complicato anche per il fattore ambientale. LE INFORMAZIONI SUL RITORNO SportFace.