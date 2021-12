Imprese | Guidesi | ' salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare le filiere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e professore incaricato di diritto penale d'impresa Università Ecampus. A prendere la parola per primo è stato l'assessore, che dopo aver ripercorso alcune fasi drammatiche ...