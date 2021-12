'Dybala, escluse lesioni muscolari'. Ma il suo 2021 potrebbe essere già finito (Di lunedì 13 dicembre 2021) 'Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il J - Medical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno'. È l'esito degli ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) 'Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulopresso il J - Medical hanno esclusoe pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno'. È l'esito degli ...

Advertising

ArturoDb72 : RT @GianniBalzarini: Per Dybala escluse lesioni muscolari. - glooit : Calcio: Juve; sollievo Dybala, escluse lesioni muscolari leggi su Gloo - GianniBalzarini : Per Dybala escluse lesioni muscolari. - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Juve, escluse lesioni per Dybala ? - TV7Benevento : **Calcio: Juventus, escluse lesioni muscolari per Dybala**... -