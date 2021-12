Due storie crossover gratuite di Assassin’s Creed in arrivo il 14 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono state da poco annunciate due storie crossover gratuite per Assassin’s Creed che saranno disponibili da domani 14 dicembre. I due titoli interessati saranno Assassin’s Creed Odissey e Assassin’s Creed Valhalla. https://youtu.be/a8JfRqi2Y7AVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Assassin’s Creed crossover stories – Announcement Trailer (https://youtu.be/a8JfRqi2Y7A) Con Assassin’s Creed crossover stories, scopri il primo crossover in assoluto tra due giochi di Assassin’s Creed. Immergiti più a fondo nel viaggio ... Leggi su g-stadia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono state da poco annunciate dueperche saranno disponibili da domani 14. I due titoli interessati sarannoOdissey eValhalla. https://youtu.be/a8JfRqi2Y7AVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled:s – Announcement Trailer (https://youtu.be/a8JfRqi2Y7A) Cons, scopri il primoin assoluto tra due giochi di. Immergiti più a fondo nel viaggio ...

