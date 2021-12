Dialogo sul filo (spinato). La missione a Mosca di Karen Donfried (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dietro l’escalation, il Dialogo. Stati Uniti e Russia si parlano per evitare uno scontro armato lungo il confine ucraino. Raffreddare le tensioni, tracciare linee rosse. Questa la missione di Karen Donfried, vicesegretaria di Stato americana partita alla volta di Kiev e Mosca per una visita di due giorni. Incontrerà “alti ufficiali” per “discutere lo schieramento militare della Russia” e “ribadire l’impegno degli Stati Uniti per la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, si legge in una nota di Foggy Bottom. Donfried, già presidente del think tank German Marshall Fund, è la responsabile degli Affari europei del Dipartimento di Stato e una delle più rodate diplomatiche esperte di Russia, con un passato nell’intelligence. A inizio novembre ha accompagnato a ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dietro l’escalation, il. Stati Uniti e Russia si parlano per evitare uno scontro armato lungo il confine ucraino. Raffreddare le tensioni, tracciare linee rosse. Questa ladi, vicesegretaria di Stato americana partita alla volta di Kiev eper una visita di due giorni. Incontrerà “alti ufficiali” per “discutere lo schieramento militare della Russia” e “ribadire l’impegno degli Stati Uniti per la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, si legge in una nota di Foggy Bottom., già presidente del think tank German Marshall Fund, è la responsabile degli Affari europei del Dipartimento di Stato e una delle più rodate diplomatiche esperte di Russia, con un passato nell’intelligence. A inizio novembre ha accompagnato a ...

