Crotone | Modesto | ' Resettare tutto e ripartire con la mentalità giusta'

- Vigilia di Coppa Italia per ildel neo tecnico Francesco, che domani esordirà (è un ritorno) sulla panchina dei pitagorici per la sfida dei sedicesimi di finale in casa dell' Udinese . Queste le parole dell'......formazione calabrese allenata da Francesco, che arriva invece dalla recentissima sconfitta esterna contro la Cremonese, lo scorso venerdì 10 dicembre. Con soli 8 punti, attualmente il...Domani i rossoblù sono attesi dalla seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni: questa volta gli squali saranno ospitati dall’Udinese per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. I […] ...PORDENONE Il Crotone ha cambiato nuovamente allenatore. Esonerato Pasquale Marino, a cui sono risultati fatali i cinque ko di fila (l’ultimo con la Cremonese). Al suo posto è tornato Francesco Modesto ...