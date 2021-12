Convocati Venezia, le scelte di Zanetti per la Ternana (Di lunedì 13 dicembre 2021) Convocati Venezia, ecco la lista dei calciatori a disposizione per la sfida di Coppa Italia di domani contro la Ternana Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha comunicato la lista dei giocatori a disposizione per la sfida di domani con la Ternana, valevole per il Secondo Turno di Coppa Italia. Portieri: Lezzerini, Mäenpää, Neri.Difensori: Ampadu, Makadji, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Schnegg, Svoboda.Centrocampisti: Bjarkason, Busio, ?rnigoj, De Vries, Luca Fiordilino, Heymans, Kiyine, Peretz, Tessmann.Attaccanti: Forte, Henry, Johnsen, Ala-Myllymäki, Sigurðsson. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), ecco la lista dei calciatori a disposizione per la sfida di Coppa Italia di domani contro laPaolo, tecnico del, ha comunicato la lista dei giocatori a disposizione per la sfida di domani con la, valevole per il Secondo Turno di Coppa Italia. Portieri: Lezzerini, Mäenpää, Neri.Difensori: Ampadu, Makadji, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Schnegg, Svoboda.Centrocampisti: Bjarkason, Busio, ?rnigoj, De Vries, Luca Fiordilino, Heymans, Kiyine, Peretz, Tessmann.Attaccanti: Forte, Henry, Johnsen, Ala-Myllymäki, Sigurðsson. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : In partenza per Venezia! Ecco i convocati ???? By @bitgetglobal #VeneziaJuve - CalcioNews24 : #Venezia, i convocati di Zanetti per la #Ternana ?? - sportface2016 : #CoppaItalia | I convocati di #Zanetti per #VeneziaTernana: a riposo diversi big - sportli26181512 : Convocati Venezia: fuori in 7: Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Zanetti per il Secondo Turno di Copp… - TernanaNews : Venezia-Ternana, sono 24 i convocati da Paolo Zanetti -