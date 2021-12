Champions League, il sorteggio degli ottavi. Juve-Sporting, per l’Inter c’è l’Ajax (LIVE) (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Nyon s’è appena svolto il sorteggio degli ottavi di Champions League. Le gare d’andata si terranno il 15, il 16, il 22 e il 23 di febbraio. Le partite di ritorno si giocheranno l’8, il 9, il 15 e il 16 marzo. In prima fascia, insieme alla Juventus, c’erano Real Madrid, Manchester City, LIVErpool, Ajax, Bayern, Manchester United e Lille. In seconda fascia, con l’Inter, Paris Saint-Germain, Chelsea, Atlético Madrid, Sporting CP, Benfica, Villarreal e Salisburgo. Ecco le sfide sorteggiate: Benfica – Real Madrid; Villarreal – Manchester City; Atletico Madrid – Bayern; Salisburgo – LIVErpool; Inter – Ajax; Juventus – Sporting; Lille – Chelsea; Psg – Manchester United. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Nyon s’è appena svolto ildi. Le gare d’andata si terranno il 15, il 16, il 22 e il 23 di febbraio. Le partite di ritorno si giocheranno l’8, il 9, il 15 e il 16 marzo. In prima fascia, insieme allantus, c’erano Real Madrid, Manchester City,rpool, Ajax, Bayern, Manchester United e Lille. In seconda fascia, con, Paris Saint-Germain, Chelsea, Atlético Madrid,CP, Benfica, Villarreal e Salisburgo. Ecco le sfide sorteggiate: Benfica – Real Madrid; Villarreal – Manchester City; Atletico Madrid – Bayern; Salisburgo –rpool; Inter – Ajax;ntus –; Lille – Chelsea; Psg – Manchester United. L'articolo ...

