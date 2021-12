Armie Hammer lascia il rehab mentre continuano le indagini sugli abusi sessuali

(Di lunedì 13 dicembre 2021)le, dopo quasi un annohato la struttura in cui si era fatto ricoverare per risolvere i suoi problemi con droga, alcol e sesso. Secondo quanto riferito da News 24,hato il centro di riabilitazione, dove ha passato la maggior parte del 2021, nel bel mezzo di un'indagine in corso relativa alle accuse diche svariate donne hanno mosso contro di lui. Nel gennaio di quest'anno, l'attore si è ritrovato in tendenza sui social media dopo che le affermazioni inquietanti di un utente sono diventate virali. Diverse donne si sono fatte avanti poco dopo condividendo le violente fantasiedell'attore, il quale ...

Armie Hammer ha lasciato la clinica di riabilitazione nella quale era ricoverato da nove mesi. Come senz'altro ricorderete, il 2021 è stato l'annus horribilis: lo scorso gennaio, infatti, è stato accusato. Mentre le indagini continuano, dopo quasi un anno Armie Hammer ha lasciato la struttura in cui si era fatto ricoverare per risolvere i suoi problemi con droga, alcol e sesso. Secondo quanto riferito da News 24, ha lasciato il centro di riabilitazione, dove ha passato la maggior parte del 2021, nel bel mezzo di un'indagine in corso relativa alle accuse che svariate donne hanno mosso contro di lui.