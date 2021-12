30enne sorpreso a vendere cocaina e arrestato, denunciata anche la madre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Un uomo di 30 anni, appartenente a una famiglia ben nota alle cronache, e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato nei pressi della sua abitazione, mentre stava cedendo ad una donna romana di 50 anni una “palletta” di cocaina. A scambio avvenuto, i militari li hanno fermati, recuperando la dose appena ceduta e identificando la “cliente”, che è stata segnalata all’U.T.G. Subito dopo, i militari hanno fatto scattare la perquisizione nell’abitazione del 30enne: arrivati nei pressi della casa, i Carabinieri hanno notato una donna, identificata nella madre dell’uomo, che alla loro vista si è affrettata a gettare degli oggetti dalla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Un uomo di 30 anni, appartenente a una famiglia ben nota alle cronache, e già conosciuto alle forze dell’ordine, è statodai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato nei pressi della sua abitazione, mentre stava cedendo ad una donna romana di 50 anni una “palletta” di. A scambio avvenuto, i militari li hanno fermati, recuperando la dose appena ceduta e identificando la “cliente”, che è stata segnalata all’U.T.G. Subito dopo, i militari hanno fatto scattare la perquisizione nell’abitazione del: arrivati nei pressi della casa, i Carabinieri hanno notato una donna, identificata nelladell’uomo, che alla loro vista si è affrettata a gettare degli oggetti dalla ...

