"Vogliamo un patriota al Quirinale, Berlusconi lo è". La Meloni dice che non accetterà compromessi (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic – "Non accetteremo compromessi, Vogliamo un patriota al Quirinale e Berlusconi lo è": parola di Giorgia Meloni. "La pacchia è finita, alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi Vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd". E' il succo del discorso con cui la leader di FdI oggi ha chiuso Atreju-Il Natale dei conservatori. Meloni chiude Atreju: "Vogliamo un patriota al Quirinale" La Meloni punta il dito contro chi non fa gli interessi della nazione. "Io cerco un capo dello Stato gradito agli italiani, non ai francesi, come dice la sinistra, il Pd. Hanno ...

