Traffico Roma del 12-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati alla scosto code perintenso sulla via Appia all’altezza di via dei Laghi in direzione disegnalato anche un incidentecompreso scorrevole Per quanto riguarda la restante rete viaria della capitale sospeso lo ricordiamo per lavori il servizio della linea tram 2 tra Mancini e Flaminio attivo un servizio bus sostitutivo in pieno svolgimento della manifestazione pedalata dei Babbo Natale per le case di Peter Pan i partecipanti all’evento solidale sono partiti dal Colosseo per proseguire la loro pedalata lungo via dei Fori Imperiali e per le vie del centro termine manifestazione è previsto per le 12 prevista intorno a mezzogiorno anche la riapertura del Ponte dell’Industria che collega i quartieri Ostiense Marconi rimasto chiuso a seguito di un incendio ...