TOP10 SETTIMANA: BLANCA E UN PROFESSORE IN VETTA, BALLANDO MEGLIO DI GFVIP E ZELIG (Di domenica 12 dicembre 2021) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata nella SETTIMANA dal 5 all'11 dicembre 2021. In VETTA le fiction BLANCA e Un PROFESSORE. Completa il podio il Milan in Champions. oltre all'intrattenimento che vede brillare BALLANDO con le Stelle, show più seguito degli ultimi 7 giorni. Il GF Vip rimane in classifica. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1BLANCA5.235.000 #2Rai1Un PROFESSORE4.430.000 #3Canale 5Milan-Liverpool4.289.000 #4Rai1BALLANDO con le Stelle4.097.000 #5Rai1The Voice Senior3.630.000 #6Rai1Carla3.598.000 #7Canale 5 Grande Fratello Vip (lu)3.414.000 #8Canale 5ZELIG3.172.000 #9Rai1Remi3.137.000 #10Canale 5 Grande Fratello Vip ...

