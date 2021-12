Stasera in tv, oggi 12 dicembre 2021: All Together Now e Una serata per Telethon (Di domenica 12 dicembre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi domenica 12 dicembre 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 12 dicembre 2021 La programmazione della serata di domenica 12 dicembre 2021 è ampia. Su Rai 1 va in onda l'evento Festa di Natale Una serata per Telethon, presentato da Mara Venier. Canale 5 propone la nuova stagione di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. Rai3, invece, offre Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su La5 c'è Il regalo perfetto. In alternativa, Canale34 ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 dicembre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?domenica 12abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 12La programmazione delladi domenica 12è ampia. Su Rai 1 va in onda l'evento Festa di Natale Unaper, presentato da Mara Venier. Canale 5 propone la nuova stagione di AllNow, condotto da Michelle Hunziker. Rai3, invece, offre Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su La5 c'è Il regalo perfetto. In alternativa, Canale34 ...

Advertising

lupichi28 : @sminkionauta ?????? Hai ragione da vendere. io la tifo più adesso, sai quante volte: dai che oggi la pareggi, dai che… - LetiziaDiquatt3 : RT @FaTinaameta: Non Lulù che decide stasera di raccontargli tutta la sua vita dai 2 anni ad oggi perché non ha potuto farlo nei 3 mesi pre… - LetiziaDiquatt3 : RT @rainbow20202020: Ma quanto è felice Manuel stasera. Il sabato è sempre stato il suo giorno peggiore E OGGI INVECE ???????? #gfvip - 75_antonio : @Danielegiuglio Onestamente non è disfattismo ma la realtà ad oggi è stasera saremo terzi - panic193 : RT @FaTinaameta: Non Lulù che decide stasera di raccontargli tutta la sua vita dai 2 anni ad oggi perché non ha potuto farlo nei 3 mesi pre… -